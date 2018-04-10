Хайнкес: «Конечно, „Бавария“ хочет выиграть Лигу Чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов с «Севильей», заявил, что его команда стремится к победу в турнире.

"Разумеется, после домашнего поражения со счетом 1:2 команда должна идти на риск, чтобы квалифицироваться дальше. Нужно больше атаковать, и именно этим займется «Севилья». Но у нас есть свой план на игру и свой план атакующих действий. Лигу Чемпионов стремится выиграть любой тренер и любой футболист. В этом турнире ты противостоишь лучшим командам Европы. Конечно, мы хотим взять трофей.

Я доволен формой, которую набрали мои игроки. Они понимают, что сейчас самая важная часть сезона. Я не намерен сбавлять обороты в Бундеслиге, и футболисты это знают", — приводит слова Хайнкеса официальный сайт клуба.

Матч «Бавария» — «Севилья» в среду, 11-го апреля и начнется в 21:45 мск.