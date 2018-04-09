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Олег Терехин: В матче ЦСКА — «Динамо» победит тот, кому повезет
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Олег Терехин: В матче ЦСКА — «Динамо» победит тот, кому повезет 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Это московское дерби, и независимо от того, какие места занимают обе команды, будет битва, по-любому. Здесь мастерство нивелируется — и победит тот, кому повезет.
— Вам нравится игра «бело-голубых» в последнее время?
— Видно, что Дима Хохлов провёл хорошую работу. Ребята набирают очки, бьются, толкаются. Да, сумасшедшей игры не показывают, состав-то у «Динамо» ограниченный.
— Выстрелит ли против «красно-синих» Панченко?
— Начнем с того, что он хороший футболист, но не Месси. У Панченко была травма, мальчишка только недавно восстановился, старается. Я думаю, он выжмет из себя все возможное, — цитирует Терехина «Евро-Футбол.ру».
Матч ЦСКА — «Динамо» начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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Фернандиньо: «Ливерпуль» любит играть длинными запросами. Мы будем готовы к такой игре Андрей Миронов: «Динамо» – родной клуб, а всех денег все равно не заработаешь «Зенит-2» – «Луч-Энергия». Матч состоится на главной арене «Петровского»
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