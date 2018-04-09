Олег Терехин: В матче ЦСКА — «Динамо» победит тот, кому повезет

— Это московское дерби, и независимо от того, какие места занимают обе команды, будет битва, по-любому. Здесь мастерство нивелируется — и победит тот, кому повезет.

— Вам нравится игра «бело-голубых» в последнее время?

— Видно, что Дима Хохлов провёл хорошую работу. Ребята набирают очки, бьются, толкаются. Да, сумасшедшей игры не показывают, состав-то у «Динамо» ограниченный.

— Выстрелит ли против «красно-синих» Панченко?

«Евро-Футбол.ру». — Начнем с того, что он хороший футболист, но не Месси. У Панченко была травма, мальчишка только недавно восстановился, старается. Я думаю, он выжмет из себя все возможное, — цитирует Терехина

Матч ЦСКА — «Динамо» начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.