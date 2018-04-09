Терёхин: «В игре с „Динамо“ мастерство ЦСКА нивелируется» 

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым поделился своими ожиданиями от ближайшего матча «бело-голубых» против ЦСКА.
— Это московское дерби, и независимо от того, какие места занимают обе команды, будет битва, по-любому. Здесь мастерство нивелируется — и победит тот, кому повезёт.
— Вам нравится игра «бело-голубых» в последнее время?
— Видно, что Дима Хохлов провёл хорошую работу. Ребята набирают очки, бьются, толкаются. Да, сумасшедшей игры не показывают, состав-то у «Динамо» ограниченный.
— ЦСКА успеет восстановиться после встречи с лондонским «Арсеналом»?
— Вполне должен успеть. Играть через три дня на четвёртый — это нормально, это самый лучший календарь. Лучше играть, чем тренироваться.
— Выстрелит ли против «красно-синих» Панченко?
— Начнём с того, что он хороший футболист, но не Месси. У Панченко была травма, мальчишка только недавно восстановился, старается. Я думаю, он выжмет из себя всё возможное.
Матч ЦСКА — «Динамо» начнётся в 19:30.