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Фернандиньо: «Ливерпуль» любит играть длинными запросами. Мы будем готовы к такой игре
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Фернандиньо: «Ливерпуль» любит играть длинными запросами. Мы будем готовы к такой игре 

Советский спорт 32 минуты назад
«Сейчас слово за опытными игроками, которые должны взять ситуацию под свой контроль и обеспечить настрой на высоком уровне. Пережить два поражения подряд нелегко. Нужно продолжать делать то, что мы делали на протяжении всего сезона. Мы близки к чемпионскому титулу и располагаем шансом пройти дальше в Лиге чемпионов.
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Легко не будет, но мы намерены биться. С нами будут наши болельщики, и мы будем бороться до самого конца. „Ливерпуль“ — команда, которая любит играть длинными забросами и биться за матч, насыщая игроками полузащиту. Мы будем готовы к такой игре», — цитирует Фернандиньо официальный сайт УЕФА.
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по Москве. В первой игре «Ливерпуль» победил со счетом 3:0.
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 Ещё 2 источника 
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