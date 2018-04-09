Фернандиньо: «Ливерпуль» любит играть длинными запросами. Мы будем готовы к такой игре

«Сейчас слово за опытными игроками, которые должны взять ситуацию под свой контроль и обеспечить настрой на высоком уровне. Пережить два поражения подряд нелегко. Нужно продолжать делать то, что мы делали на протяжении всего сезона. Мы близки к чемпионскому титулу и располагаем шансом пройти дальше в Лиге чемпионов.

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Легко не будет, но мы намерены биться. С нами будут наши болельщики, и мы будем бороться до самого конца. „Ливерпуль“ — команда, которая любит играть длинными забросами и биться за матч, насыщая игроками полузащиту. Мы будем готовы к такой игре», — цитирует Фернандиньо официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по Москве. В первой игре «Ливерпуль» победил со счетом 3:0.