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В парке Тысячелетия пройдет фестиваль еды
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В парке Тысячелетия пройдет фестиваль еды 

Казанский Портал 4 минуты назад
«Мы планируем организовать гастрономический фестиваль в дни проведения Финала Четырех Лиги чемпионов для того, чтобы люди могли прийти не только на волейбол, но и отдохнуть, хорошо провести время и что-то перекусить. Также мы готовим различную атрибутику и сувениры», — сообщил на пресс-конференции министр спорта РТ Владимир Леонов.
Волейбольные матчи пройдут в «Баскет-холле». Казанский «Зенит» сыграет в полуфинале с победителем пары «Перуджа» (Италия) — «Локомотив» (Россия).
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