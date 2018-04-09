Вадим Евтушенко: Ни при каких обстоятельствах не буду работать в России

«Может быть, болельщики „Динамо“ хотели бы услышать, что я не пойду работать в „Шахтер“. Однако могу сказать, что сам донецкий клуб, скорее всего, меня не позовет. Как и многие другие клубы.

Поэтому спекулировать не буду. Конечно же, в Россию я не поеду работать ни при каких обстоятельствах. А так я открыт для любых предложений», — цитирует Евтушенко сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».