Вадим Евтушенко: Ни при каких обстоятельствах не буду работать в России 

«Может быть, болельщики „Динамо“ хотели бы услышать, что я не пойду работать в „Шахтер“. Однако могу сказать, что сам донецкий клуб, скорее всего, меня не позовет. Как и многие другие клубы.
Поэтому спекулировать не буду. Конечно же, в Россию я не поеду работать ни при каких обстоятельствах. А так я открыт для любых предложений», — цитирует Евтушенко сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».
Вадим Евтушенко — пятикратный чемпион СССР, четырехкратный обладатель Кубка СССР, победитель Кубка обладателей кубков УЕФА 1986 года. Провел 12 матчей за сборную СССР.