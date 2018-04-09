Ещё
Вадим Евтушенко: Ни при каких обстоятельствах не буду работать в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вадим Евтушенко: Ни при каких обстоятельствах не буду работать в России 

Советский спорт 2 часа назад
«Может быть, болельщики „Динамо“ хотели бы услышать, что я не пойду работать в „Шахтер“. Однако могу сказать, что сам донецкий клуб, скорее всего, меня не позовет. Как и многие другие клубы.
Поэтому спекулировать не буду. Конечно же, в Россию я не поеду работать ни при каких обстоятельствах. А так я открыт для любых предложений», — цитирует Евтушенко сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».
Вадим Евтушенко — пятикратный чемпион СССР, четырехкратный обладатель Кубка СССР, победитель Кубка обладателей кубков УЕФА 1986 года. Провел 12 матчей за сборную СССР.
Советский спорт: последние новости
Фернандиньо: «Ливерпуль» любит играть длинными запросами. Мы будем готовы к такой игре Игорь Акинфеев: Матч первого круга показал, что "Динамо" может бороться со всеми Андрей Миронов: «Динамо» – родной клуб, а всех денег все равно не заработаешь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой5
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение