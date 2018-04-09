Ещё
Ролан Гусев: «ЦСКА и „Динамо“ сыграют вничью — 1:1»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ролан Гусев: «ЦСКА и „Динамо“ сыграют вничью — 1:1» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник Ролан Гусев, выступавший за ЦСКА и «Динамо», перед сегодняшним матчем 25-го тура чемпионата России между московскими командами оценил шансы соперников и дал прогноз на результат встречи.
— Чего ждете от матча? — вопрос Гусеву.
— Обоюдоострой игры с забитыми мячами. Дерби между ЦСКА и «Динамо» всегда получаются яркими. Надеюсь, что и сейчас так получится.
— За счет чего та или иная команда может одержать победу?
— ЦСКА на сегодняшний день намного мастеровитее. Бело-голубые могут за счет борьбы, желания и тактики что-то противопоставить армейцам. Но если красно-синие выступят в свою силу, у динамовцев будет очень мало шансов.
— Как закончится матч?
— Думаю, «Динамо» упрется. Сыграют 1:1.
— Кому будете симпатизировать?
— Вопрос для меня сложный. Буду переживать за обе команды. Одну не смогу выбрать. (Арман МКРТЧЯН)​
ЦСКА — Динамо М
Спорт-Экспресс: последние новости
Андрей Миронов: "Предложения от других клубов есть, но "Динамо" – мой дом" "Торино" впервые с 1994 года выиграл дома у "Интера" Игорь Акинфеев: "Игры с "Динамо" складываются непросто вне зависимости от того, какие места занимают команды"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой5
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение