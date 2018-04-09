Ролан Гусев: «ЦСКА и „Динамо“ сыграют вничью — 1:1»

Бывший полузащитник Ролан Гусев , выступавший за ЦСКА и «Динамо», перед сегодняшним матчем 25-го тура чемпионата России между московскими командами оценил шансы соперников и дал прогноз на результат встречи.

— Чего ждете от матча? — вопрос Гусеву.

— Обоюдоострой игры с забитыми мячами. Дерби между ЦСКА и «Динамо» всегда получаются яркими. Надеюсь, что и сейчас так получится.

— За счет чего та или иная команда может одержать победу?

— ЦСКА на сегодняшний день намного мастеровитее. Бело-голубые могут за счет борьбы, желания и тактики что-то противопоставить армейцам. Но если красно-синие выступят в свою силу, у динамовцев будет очень мало шансов.

— Как закончится матч?

— Думаю, «Динамо» упрется. Сыграют 1:1.

— Кому будете симпатизировать?

— Вопрос для меня сложный. Буду переживать за обе команды. Одну не смогу выбрать. (Арман МКРТЧЯН)​

ЦСКА — Динамо М