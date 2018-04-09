Бывший полузащитник Ролан Гусев, выступавший за ЦСКА и «Динамо», перед сегодняшним матчем 25-го тура чемпионата России между московскими командами оценил шансы соперников и дал прогноз на результат встречи.
— Чего ждете от матча? — вопрос Гусеву.
— Обоюдоострой игры с забитыми мячами. Дерби между ЦСКА и «Динамо» всегда получаются яркими. Надеюсь, что и сейчас так получится.
— За счет чего та или иная команда может одержать победу?
— ЦСКА на сегодняшний день намного мастеровитее. Бело-голубые могут за счет борьбы, желания и тактики что-то противопоставить армейцам. Но если красно-синие выступят в свою силу, у динамовцев будет очень мало шансов.
— Как закончится матч?
— Думаю, «Динамо» упрется. Сыграют 1:1.
— Кому будете симпатизировать?
— Вопрос для меня сложный. Буду переживать за обе команды. Одну не смогу выбрать. (Арман МКРТЧЯН)
ЦСКА — Динамо М