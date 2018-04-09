Псковичи завоевали серебро на Чемпионате России 1 лиги по волейболу

Чемпионат России 1 лиги (зона Северо-Запад) по волейболу среди мужских команд проходил с 6 по 8 апреля в Пскове, сообщили в пресс-службе муниципалитета. В соревнованиях приняли участие 10 команд: из Североморска — «Северный флот» (чемпионы 2017 года), Санкт-Петербурга — «Газпром нефть» , Ленинградской области — команды Тосно, Приморска, Лодейного поля.

Калининград представила команда «Золотая комета», Вологду — Государственный университет, а Карелию — волейболисты из Медвежьегорска и Кондопога. Псковскую область представляла сборная команда города Пскова.

Участники показали высокий уровень спортивной подготовки. До финала дошли команды Пскова и Тосно. В упорной борьбе удача была на стороне гостей. В итоге, чемпионом России 1 лиги, зоны Северо-Запад стала команда Тосно, второе место досталось Пскову, третье — Калининграду.