Ещё
Псковичи завоевали серебро на Чемпионате России 1 лиги по волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Псковичи завоевали серебро на Чемпионате России 1 лиги по волейболу 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Чемпионат России 1 лиги (зона Северо-Запад) по волейболу среди мужских команд проходил с 6 по 8 апреля в Пскове, сообщили в пресс-службе муниципалитета. В соревнованиях приняли участие 10 команд: из Североморска — «Северный флот» (чемпионы 2017 года), Санкт-Петербурга — «Газпром нефть», Ленинградской области — команды Тосно, Приморска, Лодейного поля.
Калининград представила команда «Золотая комета», Вологду — Государственный университет, а Карелию — волейболисты из Медвежьегорска и Кондопога. Псковскую область представляла сборная команда города Пскова.
Участники показали высокий уровень спортивной подготовки. До финала дошли команды Пскова и Тосно. В упорной борьбе удача была на стороне гостей. В итоге, чемпионом России 1 лиги, зоны Северо-Запад стала команда Тосно, второе место досталось Пскову, третье — Калининграду.
Команды— победители и призеры награждены памятными кубками, игроки — медалями и грамотами. Лучшим игроком в команде Пскова признан Евгений Попов, он был отмечен специальным призом.
АиФ Северо-запад: последние новости
В Пскове пройдут финальные игры чемпионата России по волейболу Телеканал «Россия 1» будет вести прямую трансляцию матча Россия-Армения В Пскове проходит презентация проекта #Команда2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой5
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение