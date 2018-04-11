Вратарь «Ливерпуля» выложил фото из раздевалки после победы над «Манчестер Сити»

"Это ночь, которую мы запомним! Путь еще не пройден… Наслаждайтесь праздником, «красные»!" — подписал Миньоле фото в твиттере.

После победы над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала (3:0) «Ливерпуль» вновь переиграл соперника со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».