Вратарь «Ливерпуля» выложил фото из раздевалки после победы над «Манчестер Сити» 

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле выложил фотографию из раздевалки клуба после победы над «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Это ночь, которую мы запомним! Путь еще не пройден… Наслаждайтесь праздником, «красные»!" — подписал Миньоле фото в твиттере.
После победы над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала (3:0) «Ливерпуль» вновь переиграл соперника со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».