Ещё
Вратарь «Ливерпуля» выложил фото из раздевалки после победы над «Манчестер Сити»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «Ливерпуля» выложил фото из раздевалки после победы над «Манчестер Сити» 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле выложил фотографию из раздевалки клуба после победы над «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Это ночь, которую мы запомним! Путь еще не пройден… Наслаждайтесь праздником, «красные»!" — подписал Миньоле фото в твиттере.
После победы над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала (3:0) «Ливерпуль» вновь переиграл соперника со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Газета.Ru: последние новости
Широков оценил игру полузащитника "Краснодара" Шатова в матче против "Зенита" Волейбольный клуб "Белогорье" стал обладателем Кубка ЕКВ Тренер "Барселоны" расстроен вылетом команды из Лиги чемпионов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника9
«Рома» разгромила «Барселону»
«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов1
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
«Ливерпуль» повторил рекорд «МЮ»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение