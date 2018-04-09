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РФС рассмотрит иски Катрича и Сапеты против «Динамо» 11 апреля
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РФС рассмотрит иски Катрича и Сапеты против «Динамо» 11 апреля 

Чемпионат.com 1 час назад
Иски полузащитников Анатолия Катрича и Александра Сапеты против «Динамо» находятся в Палате по разрешению споров РФС и будут рассмотрены 11 апреля. Об этом «Чемпионату» сообщил председатель Палаты Виктор Березов.
Катрич обратился в РФС из-за финансовых задолженностей со стороны «Динамо», а Сапета намерен получить компенсацию за досрочное расторжение контракта.
10 апреля при участии главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова состоится заседание по делу ещё одного экс-игрока «Динамо» — Павла Погребняка.
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