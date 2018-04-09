Команда «Братеево» обыграла игроков «Смены ЮВ» в 25 туре первенства ЮВЛ

Матч команд «Братеево» и «Смена ЮВ» состоялся на футбольном поле стадиона «Нефятник-2» в минувшее воскресенье, 8 апреля.

Игроки ЛФЛ Юго-Востока сыграли в 25 туре первенства Премьер-лиги. По итогам матча, спортсмены района выбились на четырнадцатую позицию в турнирной таблице в составе команд Юго-Восточной Премьер-лиги, обыграв соперников из «Смены ЮВ» со счетом 9:4.

В следующем матче 15 апреля «Братеево» предстоит сразиться с игроками из «Ладьи». Встреча состоится на стадионе «Нефтяник-1» в 18:40.

Раннее представители Премьер-лиги районной команды проводили кампании против команд «Русич», «Русь-Малаховка», «Респект-Кепост», а также «Олимп-Развилка» и «МСК». Подробнее о результатах матчей можно узнать в материалах нашей газеты.