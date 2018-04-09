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Хохлов: у «Динамо» нет комплекса выездных матчей
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Хохлов: у «Динамо» нет комплекса выездных матчей 

Чемпионат.com 36 минут назад
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 25-м туре РФПЛ. Встреча пройдёт 9 апреля в 19:30 по московскому времени.
«Хотелось бы продолжить нашу неплохую серию результатов. Знаете, это всё-таки статистика, и на это обращать внимание так сильно не стоит. Нужно готовиться к конкретной игре, что мы и делали.
За счёт чего будем взламывать оборону ЦСКА? У нас есть свои наработки. На тренировках отрабатываем взаимодействия и как раз сегодня постараемся это продемонстрировать на поле.
Никакого выездного комплекса у «Динамо» нет. Знаем, что мало выигрываем в гостях. Но это статистика, которая рано или поздно заканчивается. Я не вижу каких-то объективных причин», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».
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