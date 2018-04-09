Хохлов: у «Динамо» нет комплекса выездных матчей

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 25-м туре РФПЛ. Встреча пройдёт 9 апреля в 19:30 по московскому времени.

«Хотелось бы продолжить нашу неплохую серию результатов. Знаете, это всё-таки статистика, и на это обращать внимание так сильно не стоит. Нужно готовиться к конкретной игре, что мы и делали.

За счёт чего будем взламывать оборону ЦСКА? У нас есть свои наработки. На тренировках отрабатываем взаимодействия и как раз сегодня постараемся это продемонстрировать на поле.

Никакого выездного комплекса у «Динамо» нет. Знаем, что мало выигрываем в гостях. Но это статистика, которая рано или поздно заканчивается. Я не вижу каких-то объективных причин», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».