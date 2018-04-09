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Руководитель службы эксклюзивных новостей Sport24.ru Максим Алланазаров — гость передачи «8-16»
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Руководитель службы эксклюзивных новостей Sport24.ru Максим Алланазаров — гость передачи «8-16» 

SPORT24.ru 28 минут назад
Руководитель службы эксклюзивных новостей, корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров станет гостем передачи «8-16» на канале «Наш футбол».
Эфир начнется в 21:30 мск, по окончании матча 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Динамо» Москва.
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