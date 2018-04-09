Ганчаренко: «Отсутствие Головина и Василия Березуцкого связано с плотным графиком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Динамо» объяснил отсутствие Александра Головина и Василия Березуцкого. Также специалист не стал отвечать на вопрос об усталости команды.

— Отсутствие Головина и Василия Березуцкого связано с плотным графиком, который у нас есть, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Ганчаренко. — Небольшую ротацию нам надо делать. Что касаемо схемы, то мы можем безболезненно переходить от одной к другой. Нам важнее правильно располагаться на футбольном поле, чтобы проводить свои атаки и соответственно работать в обороне.

— Тяжелейший график — семь матчей за три недели — начал сказываться?

— Не думаю, что нам стоит об этом говорить. Наша задача — выходить на отдельно взятую игру и только о ней думать.

— Нет ли соблазна забить как можно быстрее, а потом сыграть экономно?

— Можно планировать, но это может не сработать. А если не сработает, то как действовать дальше? Мы готовимся к игре. У нас есть план по стартовому составу, заменам и игре.

Начало матча ЦСКА — «Динамо» — в 19.30 по московскому времени.