Ещё
Ганчаренко: «Отсутствие Головина и Василия Березуцкого связано с плотным графиком»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ганчаренко: «Отсутствие Головина и Василия Березуцкого связано с плотным графиком» 

Евро-футбол.Ру 22 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Динамо» объяснил отсутствие Александра Головина и Василия Березуцкого. Также специалист не стал отвечать на вопрос об усталости команды.
— Отсутствие Головина и Василия Березуцкого связано с плотным графиком, который у нас есть, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Ганчаренко. — Небольшую ротацию нам надо делать. Что касаемо схемы, то мы можем безболезненно переходить от одной к другой. Нам важнее правильно располагаться на футбольном поле, чтобы проводить свои атаки и соответственно работать в обороне.
— Тяжелейший график — семь матчей за три недели — начал сказываться?
— Не думаю, что нам стоит об этом говорить. Наша задача — выходить на отдельно взятую игру и только о ней думать.
— Нет ли соблазна забить как можно быстрее, а потом сыграть экономно?
— Можно планировать, но это может не сработать. А если не сработает, то как действовать дальше? Мы готовимся к игре. У нас есть план по стартовому составу, заменам и игре.
Начало матча ЦСКА — «Динамо» — в 19.30 по московскому времени.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Хохлов: "Динамо" мало выигрывает в гостях, но это статистика" Шатов - о травме: "Все отлично" Скрипченко: "Матч со "Спартаком" домашний, нужно более агрессивно сыграть"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой7
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Тухель станет главным тренером «ПСЖ»
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение