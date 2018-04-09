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Женские команды из Сокола отличились на состязаниях по волейболу
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Женские команды из Сокола отличились на состязаниях по волейболу 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Команды девушек московских профессиональных образовательных организаций и организаций высшего профессионального образования завершили борьбу за победу в соревнованиях Открытой лиги по волейболу. В состязаниях с успехом участвовали представительницы Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя РФ В. М. Максимчука из района Сокол.
— В результате упорной борьбы золото завоевала команда наших студенток, серебро — у спортсменок из Московского городского педагогического университета, а третье место досталось команде Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, — прокомментировали в администрации колледжа на Соколе.
Финальные матчи прошли 30 марта на спортивной базе образовательного комплекса «Юго-Запад». (ео)
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