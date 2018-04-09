«Динамо» на выезде обыграло ЦСКА благодаря дублю Ташаева 

«Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 11-й минуте Константин Рауш разогнал контратаку, сыграв на Кирилла Панченко, который заметил на правом краю штрафной ЦСКА Александра Ташаева, а тот точно пробил в дальний нижний угол. В начале второго тайма Евгений Луценко ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, где Георгий Щенников и Игорь Акинфеев не сумели перехватить мяч, который достался Ташаеву перед пустыми воротами.
На 60-й минуте «армейцы» отыграли один мяч — Георги Миланов сыграл на Фёдора Чалова, который одним движением ушёл от обороны «Динамо» и оказался один на один с Антоном Шуниным, которого получилось легко переиграть ударом в дальний угол.
ЦСКА (44 очка) занимает третье место в таблице РФПЛ, «Динамо» (30) — десятое.