«Динамо» на выезде обыграло ЦСКА благодаря дублю Ташаева

«Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

ЦСКА (44 очка) занимает третье место в таблице РФПЛ, «Динамо» (30) — десятое.