ЦСКА на своём поле проиграл «Динамо» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победный дубль в составе бело-голубых оформил Александр Ташаев.
У «армейцев» осталось 44 очка в активе, они занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от «Спартака» на шесть очков, а от лидирующего «Локомотива» — на восемь. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: ЦСКА выбыл из чемпионской гонки?
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