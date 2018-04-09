Ещё
ЦСКА выбыл из чемпионской гонки?
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА выбыл из чемпионской гонки? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
ЦСКА на своём поле проиграл «Динамо» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победный дубль в составе бело-голубых оформил Александр Ташаев.
У «армейцев» осталось 44 очка в активе, они занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от «Спартака» на шесть очков, а от лидирующего «Локомотива» — на восемь. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: ЦСКА выбыл из чемпионской гонки?
Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.
Чемпионат.com: последние новости
Созин: странно, что в ЦСКА решили поберечь Головина на игру с «Арсеналом» Кобелев: не сказал бы, что результат матча ЦСКА — «Динамо» неожиданный Ликование Хохлова и спор Вернблума с Карасёвым. Фотообзор матча ЦСКА – «Динамо»
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Спортсмен рухнул под штангой11
Гончаренко прокомментировал поражение
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение