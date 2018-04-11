«Кубань» на выезде оказалась сильнее «Факела» в ФНЛ

Краснодарский футбольный клуб «Кубань» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Проходившая на в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

В конце первого тайма форвард Спартак Гогниев вывел команду гостей, а в середине второй половины поединка полузащитник Никита Маляров удвоил преимущество краснодарского клуба.

"Кубань" набрала 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» с 23-ю баллами идет последним.

Футбол. Россия. ФНЛ — Первый дивизион. 32-й тур "Факел" (Воронеж) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 Голы: 0:1 — Гогниев, 42; 0:2 — Маляров, 65