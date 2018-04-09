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Виктор Гончаренко: «Казалось, что заменами мы развернем игру, но это только казалось»
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Виктор Гончаренко: «Казалось, что заменами мы развернем игру, но это только казалось» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что его команде не хватало энергии. Специалист согласился, что замены армейцев изменили игру всего на 10 минут.
— Если говорить о забитых мячах, это всегда справедливо, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Гончаренко. — Если ты не забиваешь, а тебе забивают, то счет соответствует тому, что было. Много ошибок. И с нашей тренерской стороны — по схеме, по выбору как играть, по заменам тоже. Нас можно понять, ведь какую-то ротацию мы должны проводить, сохраняя боеспособность состава. В первом тайме «Динамо» было побыстрее. У нас не было энергии. Во втором тайме путем замен и из-за желания не проиграть мы стали лучше играть.
— Не стоило играть сегодня в четыре защитника?
— Понятно, что не нужно рисковать. Кого-то нужно разгружать. Может быть и не стоило, но тем не менее не так много у нас защитников. Нужно давать отдыхать и полузащите и нападению, чтобы подойти к следующим играм.
— Две замены резко поменяли игру, но продолжалось это 10 минут. Почему «Динамо» удалось разбить атаки ЦСКА?
— Путем замен. Нельзя столь высокий ритм держать все время. Казалось, что мы развернем игру, но это только казалось, а остроты как таковой было мало.
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