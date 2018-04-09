Главный тренер ЦСКА рассказал об ошибках команды в матче с «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Динамо» в 25-м туре чемпионата России по футболу.

"Думаю, если говорить о забитых мячах, то это всегда справедливо. Если ты не забиваешь, а тебе забивают, то, наверное, счет соответствует тому, что было. А так я думаю, что и с тренерской стороны было много ошибок — по схеме, по тому, как играть, по заменам в том числе. Но нас можно понять, потому что какую-то ротацию мы должны проводить, при этом сохраняя боеспособный состав. А так в первом тайме «Динамо» было побыстрее, порезче. У нас не было энергии. Во втором тайме путем замен и того, что не хотели проигрывать, стали лучше играть", — заявил тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Гончаренко также заявил об отсутствие остроты в игре команды.

"Ошиблись ли, сыграв в четыре защитника? Понятно, что надо рисковать, кого-то разгружать. Может быть, и не стоило, но не так много защитников у нас было на эту игру. Самое главное, что надо было дать отдохнуть полузащитникам и нападающим, чтобы подойти к следующим играм. Казалось, что сможем развернуть игру. Казалось, вот-вот забьем второй гол. Но это все только казалось, а остроты как таковой было мало", — отметил он.

Ранее ЦСКА на домашнем поле уступил «Динамо» со счетом 1:2 в московском дерби в 25-м туре чемпионата России.