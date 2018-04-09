Гончаренко: с тренерской стороны у ЦСКА было много ошибок в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:2) в 25-м туре РФПЛ.

«Думаю, если говорить о забитых мячах, то это всегда справедливо. Если ты не забиваешь, а тебе забивают, то, наверное, счёт соответствует тому, что было. А так я думаю, что и с тренерской стороны было много ошибок — по схеме, по тому, как играть, по заменам в том числе. Но нас можно понять, потому что какую-то ротацию мы должны проводить, при этом сохраняя боеспособный состав. А так в первом тайме «Динамо» было побыстрее, порезче. У нас не было энергии. Во втором тайме путём замен и того, что не хотели проигрывать, стали лучше играть. Ошиблись ли, сыграв в четыре защитника? Понятно, что надо рисковать, кого-то разгружать. Может быть, и не стоило, но не так много защитников у нас было на эту игру. Самое главное, что надо было дать отдохнуть полузащитникам и нападающим, чтобы подойти к следующим играм. Казалось, что сможем развернуть игру. Казалось, вот-вот забьём второй гол. Но это всё только казалось, а остроты как таковой было мало», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».