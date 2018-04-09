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Александр Самедов: «У „Спартака“ и „Локомотива“ абсолютно одинаковый календарь»
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Александр Самедов: «У „Спартака“ и „Локомотива“ абсолютно одинаковый календарь» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью «СЭ» высказал мнение, что у красно-белых и «Локомотива» абсолютно одинаковый календарь на финише чемпионата России. Отметим, что «Спартак» в оставшихся матчах сыграет с «Уралом» (г), «Ахматом» (д), «Амкаром» (г), «Ростовом» (д) и «Динамо» (д). «Локомотив» ждут встречи с «Динамо» (г), «Ахматом» (д), «Уфой» (д), «Краснодаром» (г), "Зенитом" (д) и «Арсеналом» (г).
— Многие считают, что у «Спартака» гораздо более выгодное положение, чем у «Локомотива», который вы продолжаете преследовать.
— Почему?
— У вас более легкий календарь. «Локомотиву», например, придется еще сыграть с «Зенитом» и «Краснодаром».
— Абсолютно одинаковый календарь! Мы свои матчи с «Краснодаром» и «Зенитом» сыграли. Просто у «Локомотива» остались такие игры, но и у нас непростые выезды — в Екатеринбург, Пермь. То есть предстоит встретиться с соперниками, которые способны укусить. Мы смотрим на свой календарь, который, не считаю, что легче, чем у «Локомотива». После 25 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива», у которого есть игра в запасе, составляет 2 очка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Самедова — скоро в «СЭ»
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