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Игрок «Динамо» Ташаев прокомментировал свой дубль в матче с ЦСКА
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Игрок «Динамо» Ташаев прокомментировал свой дубль в матче с ЦСКА 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев прокомментировал победу над ЦСКА со счетом 2:1 в матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги, где он отметился дублем.
"Надеюсь, мои шансы попасть в сборную после этого матча стали выше. Хохлов перед игрой сказал, что у ЦСКА достаточно много свободных зон сзади и что при выходе в контратаку нужно поточнее сыграть, тогда будут хорошие шансы.
Все ребята отработали на 100-150 процентов. Это для нас очень важная победа, потому что внизу в таблице все очень близко друг от друга. У нас идут игры с топовыми соперниками, и обязательно надо было брать очки. Хорошо, что сегодня выиграли", — сказал спортсмен.
Футболист также заявил о подготовке к следующим играм чемпионата.
"На нас не давило, что давно не побеждали в гостях. Сейчас только слышу, что у нас не было столько времени гостевых побед. У «Динамо» вообще мало побед, и нам без разницы — на выезде или дома, надо набирать очки, чтобы избежать стыковых матчей. Думаю, тренер нам подскажет, как пройти финальный отрезок. Будем готовиться к следующей игре, которая уже скоро, потом "Зенит", далее — СКА. Этот отрезок нужно провести максимально положительно", — добавил он.
Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над ЦСКА.
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