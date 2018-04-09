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Гончаренко: ЦСКА в РФПЛ много очков теряет на своем поле, это ни в какие рамки не лезет
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Гончаренко: ЦСКА в РФПЛ много очков теряет на своем поле, это ни в какие рамки не лезет 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ЦСКА в этом сезоне потерял слишком много очков в домашних матчах, такие результаты на своем стадионе ни в какие рамки не лезут. Об этом на пресс— конференции после поражения в матче с «Динамо» сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2 во встрече 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В 11 домашних матчах армейцы одержали пять побед, по результатам игр на своем поле они занимают десятое место в премьер-лиге.
"Думаю, что ни в какие рамки не лезет терять столько очков в домашних матчах. Мы гораздо лучше играем на выезде, это не может не тревожить. Причем все матчи складываются по одному сценарию", — сказал Гончаренко.
"Могли спасти эту игру. У нас в первом тайме не было энергии, чтобы вести игру ближе к воротам соперника и быстрее действовать, «Динамо» превзошло нас в этом. Путем замен нам удалось выровнять игру. Несмотря на текущую кадровую ситуацию, считаю, что мы могли лучше сыграть", — добавил он.
Матч с «Динамо» оказался в календаре ЦСКА между двумя встречами с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы. В четверг армейцы уступили в Лондоне со счетом 1:4. «Три-четыре дня ты переживаешь яркие эмоции, а потом тебя окунают в суровые реалии. Сейчас нужно быстрее восстановиться, нас ждет еще много матчей», — отметил Гончаренко.
Тренер оставил в запасе основного полузащитника Александра Головина, который вышел на замену во втором тайме. «Расстановка на игру с „Динамо“ обусловлена только тем, что нужно решать задачи и в чемпионате, и в Лиге Европы. Нам надо было каким-то образом сделать ротацию, чтобы не терять очки здесь и подойти в оптимальном состоянии к „Арсеналу“, — пояснил Гончаренко.
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