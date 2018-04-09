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Александр Ташаев: Надеюсь, что матч с ЦСКА приблизит меня к сборной России
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Александр Ташаев: Надеюсь, что матч с ЦСКА приблизит меня к сборной России 

Советский спорт 57 минут назад
«Приблизила ли меня эта игра к сборной России? Надеюсь, что да. Перед матчем Дмитрий Хохлов сказал, что у ЦСКА много свободных зон, при выходе из обороны надо точнее сыграть, тогда будут шансы. Ребята отработали на 150 процентов. Нам обязательно нужно было брать очки.
Серия без поражений? Это заслуга нашего тренера. Когда он только пришел, было мало времени, чтобы что-то поменять. Сейчас мы играем сбалансировано, уже нет таких разрывов между линиями, как раньше.
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Мысли о Лиге Европы? Главная задача — не попасть в стыковые матчи», — цитирует Ташаева Sportbox.ru со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».
У хозяев поля отличился Федор Чалов (61-я минута), у гостей — Александр Ташаев (11-я и 49-я).
Армейцы с 44 очками остались на третьем месте, бело-голубые набрали 30 баллов и поднялись на десятое место.
В следующем туре ЦСКА 15 апреля сыграет на выезде с «Уфой», а «Динамо» днем ранее примет «Локомотив».
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