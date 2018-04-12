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Голкипер «Динамо» Шунин заявил о заслуге тренера в успехах команды
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Голкипер «Динамо» Шунин заявил о заслуге тренера в успехах команды 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер «Динамо» Антон" Шунин прокомментировал нынешнее положение клуба в турнирной таблице чемпионата России. Слова футболиста передает газета «Известия».
"Не могу сказать, что десятое место позволяет чувствовать себя намного комфортнее. Мы идем от матча к матчу, и я уверен, что и дальше будем набирать ход. У нас есть всё для этого: и хороший дружный коллектив, и отличный тренерский штаб", — заявил игрок.
Шунин также отметил, что главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов хорошо справляется со своими обязанностями.
"Лично я уже не в первый раз взаимодействую с ним как с главным тренером. Могу сказать только то, что все, наверное, и так прекрасно видят: он хорошо справляется со своими обязанностями.
У «Динамо» выдалась серия из шести игр без поражений, и в этом огромная заслуга нашего тренера и его штаба", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор хоккейного «Динамо» Сергей Федоров назначен на аналогичную должность в футбольной команде.
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