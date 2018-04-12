Голкипер «Динамо» Шунин заявил о заслуге тренера в успехах команды

Голкипер «Динамо» Антон" Шунин прокомментировал нынешнее положение клуба в турнирной таблице чемпионата России. Слова футболиста передает газета «Известия»

"Не могу сказать, что десятое место позволяет чувствовать себя намного комфортнее. Мы идем от матча к матчу, и я уверен, что и дальше будем набирать ход. У нас есть всё для этого: и хороший дружный коллектив, и отличный тренерский штаб", — заявил игрок.

Шунин также отметил, что главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов хорошо справляется со своими обязанностями.

"Лично я уже не в первый раз взаимодействую с ним как с главным тренером. Могу сказать только то, что все, наверное, и так прекрасно видят: он хорошо справляется со своими обязанностями.

У «Динамо» выдалась серия из шести игр без поражений, и в этом огромная заслуга нашего тренера и его штаба", — подчеркнул он.