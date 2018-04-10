Шунин: серия «Динамо» из 6 матчей без поражений — заслуга тренера и его штаба

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в своём «твиттере» прокомментировал победу в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«С победой нас, динамовцы! Вчера в микст-зоне мне задали вопрос, кто стал лучшим игроком матча. Я ответил: вся команда. Это правда. Но хочу добавить: лучшим вчера был тренерский штаб «Динамо», который хорошо подготовил команду, выбрал правильную тактику и расстановку игроков на поле. Мы шесть матчей подряд не проигрываем, набираем очки, и в этом огромная заслуга главного тренера и его штаба.

Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам за поддержку! Вас было слышно, и это было круто!» — написал Шунин.