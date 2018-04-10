Ещё
Шунин: серия «Динамо» из 6 матчей без поражений — заслуга тренера и его штаба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шунин: серия «Динамо» из 6 матчей без поражений — заслуга тренера и его штаба 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Советский спорт
Вратарь «Динамо» Антон Шунин в своём «твиттере» прокомментировал победу в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«С победой нас, динамовцы! Вчера в микст-зоне мне задали вопрос, кто стал лучшим игроком матча. Я ответил: вся команда. Это правда. Но хочу добавить: лучшим вчера был тренерский штаб «Динамо», который хорошо подготовил команду, выбрал правильную тактику и расстановку игроков на поле. Мы шесть матчей подряд не проигрываем, набираем очки, и в этом огромная заслуга главного тренера и его штаба.
Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам за поддержку! Вас было слышно, и это было круто!» — написал Шунин.
Чемпионат.com: последние новости
Геркус: «Локомотив» обеспечил себе место в пятёрке – поборемся за строчку повыше «Локомотив» уступил «Перудже» в первом матче «Раунда 6» Лиги чемпионов «Динамо»: Марков, Панченко и Рауш должны восстановиться к матчу с «Локомотивом»
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение