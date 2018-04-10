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Шунин: ЦСКА не жалко, нам самим очки нужны как воздух
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Шунин: ЦСКА не жалко, нам самим очки нужны как воздух 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над ЦСКА, в результате которой «армейцы» отстали от лидирующего в Премьер-Лиге «Локомотива» на 8 очков. Идущий вторым «Спартак» впереди на 6 очков, но у ЦСКА есть матч в запасе.
«Не жалко ли ЦСКА, который мы практически лишили надежд на чемпионство? Я играю за «Динамо» и отталкиваюсь от интересов своей команды. Нам некогда и некого жалеть, очки нужны как воздух. Могу только пожелать удачи ЦСКА и надеюсь, что всё у них будет хорошо», — сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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