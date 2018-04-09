Шунин: «В матче с ЦСКА у „Динамо“ была задача не играть вторым номером» 

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями после победы над ЦСКА со счетом 2:1 в матче 25-го тура российской премьер-лиги.
«Результат такой, какой есть. Раз уж мы выиграли, значит результат по игре. Было много моментов как у наших ворот, так и у ворот соперника.
Установка на игру? Не играть вторым номером. Всем было понятно, что ЦСКА недавно играл и потерял много сил. Сегодня задача была не садиться слишком низко и больше атаковать, использовать контратаки. Мы справились, после двух забитых голов нам стало легче. После пропущенного мяча началась нервотрепка, но мы выстояли и выдержали. В концовке уже играли по счету», — приводит слова Шунина корреспондент Sport24 Данила Игнатов.