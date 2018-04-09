Ещё
Шунин: «В матче с ЦСКА у „Динамо“ была задача не играть вторым номером»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шунин: «В матче с ЦСКА у „Динамо“ была задача не играть вторым номером» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями после победы над ЦСКА со счетом 2:1 в матче 25-го тура российской премьер-лиги.
«Результат такой, какой есть. Раз уж мы выиграли, значит результат по игре. Было много моментов как у наших ворот, так и у ворот соперника.
Установка на игру? Не играть вторым номером. Всем было понятно, что ЦСКА недавно играл и потерял много сил. Сегодня задача была не садиться слишком низко и больше атаковать, использовать контратаки. Мы справились, после двух забитых голов нам стало легче. После пропущенного мяча началась нервотрепка, но мы выстояли и выдержали. В концовке уже играли по счету», — приводит слова Шунина корреспондент Sport24 Данила Игнатов.
SPORT24.ru: последние новости
Гончаренко: «ЦСКА допустил много ошибок, в том числе с тренерской стороны» Гончаренко: «Все матчи идут по одному сценарию, это не может не тревожить» Хохлов: «"Динамо" выполнило план на игру с ЦСКА, хотя в концовке не хватило силенок»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитого вратаря обстреляла теща4
Спортсмен рухнул под штангой9
Гончаренко прокомментировал поражение
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение