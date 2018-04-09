Шунин: «В матче с ЦСКА у „Динамо“ была задача не играть вторым номером»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями после победы над ЦСКА со счетом 2:1 в матче 25-го тура российской премьер-лиги.

«Результат такой, какой есть. Раз уж мы выиграли, значит результат по игре. Было много моментов как у наших ворот, так и у ворот соперника.