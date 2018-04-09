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Шунин: «Задача была не садиться слишком низко и больше атаковать»
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Шунин: «Задача была не садиться слишком низко и больше атаковать» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
"Результат такой, какой есть. Раз уж мы выиграли, значит, результат по игре. Было много моментов как у наших ворот, так и у ворот соперника.
Установка на игру? Не играть вторым номером. Всем было понятно, что ЦСКА недавно играл и потерял много сил.
Сегодня задача была не садиться слишком низко и больше атаковать, использовать контратаки.
Мы справились, после двух забитых голов нам стало легче. После пропущенного мяча началась нервотрепка, но мы выстояли и выдержали.
В концовке уже играли по счету", — сказал Шунин.
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