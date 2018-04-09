Шунин: «Задача была не садиться слишком низко и больше атаковать»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

"Результат такой, какой есть. Раз уж мы выиграли, значит, результат по игре. Было много моментов как у наших ворот, так и у ворот соперника.

Установка на игру? Не играть вторым номером. Всем было понятно, что ЦСКА недавно играл и потерял много сил.

Сегодня задача была не садиться слишком низко и больше атаковать, использовать контратаки.

Мы справились, после двух забитых голов нам стало легче. После пропущенного мяча началась нервотрепка, но мы выстояли и выдержали.

В концовке уже играли по счету", — сказал Шунин.