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Панченко: настрой был запредельный, понимал, что впервые играю против ЦСКА
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Панченко: настрой был запредельный, понимал, что впервые играю против ЦСКА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко подвёл итоги матча 25-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:1).
«Эмоции переполняли. Но это всё было до игры, во время матча я чувствовал себя уже спокойно. Сегодня добились победы, старались настраиваться на этот результат. Сегодня вся команда — молодцы. Никто не тянул время, просто все отдали полностью силы, поэтому сводило ноги.
Сегодня настрой у меня был запредельный, понимал, что впервые играю против бывшей команды. Да, отдал передачу, но главное, что команда победила, взяла три важных очка.
Моё повреждение? Сводило ноги, много бегали сегодня. Была бы возможность, замену бы не попросил. В такой игре я был готов на всё.
Что касается того, что у нас впереди сплошь топ-соперники, то это хорошо. Это праздник футбола, как сегодня. Настраиваемся на всех соперников, впереди снова дерби с «Локомотивом», потом «Зенит». Будем стараться в каждой игре победить.
Я аплодировал фанатам ЦСКА, благодарен клубу, руководству. Перед игрой тепло пообщались с игроками», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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