Гончаренко: Много ошибок с нашей стороны — и по схеме, и по заменам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Если говорить о забитых мячах, это всегда справедливо. Если ты не забиваешь, а тебе забивают, то счет соответствует тому, что было.

Много ошибок. И с нашей тренерской стороны — по схеме, по выбору как играть, по заменам тоже. Нас можно понять, ведь какую-то ротацию мы должны проводить, сохраняя боеспособность состава.

В первом тайме «Динамо» было побыстрее. У нас не было энергии. Во втором тайме путем замен и из-за желания не проиграть мы стали лучше играть.

Понятно, что не нужно рисковать. Кого-то нужно разгружать. Может быть и не стоило играть в 4 защитника, но тем не менее не так много у нас защитников. Нужно давать отдыхать и полузащите и нападению, чтобы подойти к следующим играм.

Почему «Динамо» удалось разбить атаки ЦСКА? Путем замен. Нельзя столь высокий ритм держать все время. Казалось, что мы развернем игру, но это только казалось, а остроты как таковой было мало», — сказал в эфире канала «Наш футбол» Гончаренко.