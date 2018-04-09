Рауш: ждали, что ЦСКА сыграет в 5 защитников, против 4 было удобно играть

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш подвёл итоги матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Если бы мы продолжили играть как в первом тайме, то у ЦСКА не осталось бы сил. Однако во втором тайме было опасно, но мы удержали победу.