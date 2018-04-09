Виктор Гончаренко: «Витинью и Муса не могут набрать нужный ритм»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче 25-го тура чемпионата России от «Динамо» (1:2) оценил игру Федора Чалова . 19-летний форвард отличился через три минуты после выхода на замену.

ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко

— Как оцените игру Витинью?

— Он не может набрать нужный ритм, как и Муса. Невооруженным взглядом было видно, что выход Головина и Чалова ускорил игру.

— Бистровича стоит ждать в ближайшее время на поле?

— Все может быть, он хорошо тренируется. Но молодым игрокам тяжело входить в чемпионат России. А для того, чтобы выступать в Лиге Европы, требуется опыт премьер-лиги. Пока нет ни того, ни другого

— Очень давно на поле не выходил Чалов. Сегодня он оправдал ожидания, воспользовался шансом?

— Шансы не могут даваться бесконечно, надо забивать голы. Если поначалу Чалов много играл, но не забивал, то сейчас свое время Федор использовал. Но будет ли играть в следующей игре, не готов ответить. Не знаю. Нам надо подумать о восстановлении всех футболистов. ( Михаил ГОНЧАРОВ

ЦСКА — Динамо М