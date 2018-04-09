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Виктор Гончаренко: «Витинью и Муса не могут набрать нужный ритм»
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Виктор Гончаренко: «Витинью и Муса не могут набрать нужный ритм» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче 25-го тура чемпионата России от «Динамо» (1:2) оценил игру Федора Чалова. 19-летний форвард отличился через три минуты после выхода на замену.
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко
— Как оцените игру Витинью?
— Он не может набрать нужный ритм, как и Муса. Невооруженным взглядом было видно, что выход Головина и Чалова ускорил игру.
— Бистровича стоит ждать в ближайшее время на поле?
— Все может быть, он хорошо тренируется. Но молодым игрокам тяжело входить в чемпионат России. А для того, чтобы выступать в Лиге Европы, требуется опыт премьер-лиги. Пока нет ни того, ни другого
— Очень давно на поле не выходил Чалов. Сегодня он оправдал ожидания, воспользовался шансом?
— Шансы не могут даваться бесконечно, надо забивать голы. Если поначалу Чалов много играл, но не забивал, то сейчас свое время Федор использовал. Но будет ли играть в следующей игре, не готов ответить. Не знаю. Нам надо подумать о восстановлении всех футболистов. (Михаил ГОНЧАРОВ)
ЦСКА — Динамо М
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