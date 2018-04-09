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Чалов: игра в четыре защитника — это не совсем привычно для ЦСКА
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Чалов: игра в четыре защитника — это не совсем привычно для ЦСКА 

Чемпионат.com 1 час назад
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:2) в 25-м туре РФПЛ.
«Не придал значения своему голу. Главное, чтобы побеждали дальше и попадали в Лигу чемпионов. О чём просил Гончаренко, выпуская на поле? Играть на острие с Понтусом и реализовывать свои моменты.
«Динамо» поймало нас на контратаках — два момента и два гола. У нас не всё получалось. Игра в четыре защитника — это не совсем привычно для нас. Поэтому сегодня, возможно, у нас взаимодействия не получались.
Какого забивать «Динамо» два дня подряд (Чалов забивал в матче молодёжного первенства. — Прим. «Чемпионата»)? Приятно», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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