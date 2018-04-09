Чалов: игра в четыре защитника — это не совсем привычно для ЦСКА

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:2) в 25-м туре РФПЛ.

«Не придал значения своему голу. Главное, чтобы побеждали дальше и попадали в Лигу чемпионов. О чём просил Гончаренко, выпуская на поле? Играть на острие с Понтусом и реализовывать свои моменты.

«Динамо» поймало нас на контратаках — два момента и два гола. У нас не всё получалось. Игра в четыре защитника — это не совсем привычно для нас. Поэтому сегодня, возможно, у нас взаимодействия не получались.