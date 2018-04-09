Александр Ташаев: «Надеюсь, что игра с ЦСКА приблизила меня к сборной России»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев после матча 25-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) подчеркнул, что главная задача для его команды — избежать стыковых матчей. Отметим, что в минувшей игре хавбек оформил дубль.

— Приблизила ли меня сегодняшняя игра к сборной России? Надеюсь, что да, — сказал Ташаев в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол». — Перед матчем Хохлов говорил, что у ЦСКА много свободных зон и при выходе из обороны надо точнее сыграть, и будут шансы. Сегодня все ребята отработали на 150 процентов. Нам обязательно нужно было брать очки, и хорошо, что сегодня выиграли.

Мало побед на выезде? У нас мало побед, и нам без разницы, где их добывать. Нам надо было набирать очки, чтобы избежать стыковых матчей. Будем готовиться к следующей игре.

Серия без поражений? Это заслуга главного тренера. Когда он пришел в команду, то у него было мало времени, чтобы что-то поменять. Мы играем сбалансировано, уже нет таких разрывов между линиями, как раньше. Лига Европы? Главная задача — не попасть в стыковые матчи.

ЦСКА — Динамо М