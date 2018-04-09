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Кобелев: не сказал бы, что результат матча ЦСКА — «Динамо» неожиданный
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Кобелев: не сказал бы, что результат матча ЦСКА — «Динамо» неожиданный 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями о победе бело-голубых над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Не сказал бы, что результат неожиданный. ЦСКА провёл нелёгкий матч в Англии, поэтому свежести у них не было. «Динамо» очень правильно построило игру и выглядело в первом тайме предпочтительнее.
Обычно ЦСКА играет с тремя центральными защитниками, что позволяет возрастным Игнашевичу и Березуцкому страховать друг друга. Сегодня центральных защитников было двое, и они уступали в скорости соперникам. Также у них не было поддержки в центре поля, так что «Динамо» легко проходило середину, убегая в разряженное пространство в контратаки. Однако ЦСКА будет бороться за тройку и попадание в Лигу чемпионов», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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