Кобелев: не сказал бы, что результат матча ЦСКА — «Динамо» неожиданный

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями о победе бело-голубых над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Не сказал бы, что результат неожиданный. ЦСКА провёл нелёгкий матч в Англии, поэтому свежести у них не было. «Динамо» очень правильно построило игру и выглядело в первом тайме предпочтительнее.