ЦСКА уступил «Динамо» в чемпионате России по футболу

ЦСКА проиграл «Динамо» со светом 1:2 в московском дерби в 25-м туре чемпионата России, сообщает Р-Спорт.

Игра состоялась в понедельник на московском стадионе ЦСКА. Полузащитник Александр Ташаев отличился дублем на 11-й и 49-й минутах матча. В составе «Динамо» гол на 60-й минуте забил Федор Чалов

По итогам прошедшей игры ЦСКА занимает третье место в чемпионате России. В активе команды 44 балла. На втором месте «Спартак» с 50 баллами. Лидирует в чемпионате «Локомотив», у которого 52 балла.

14 апреля «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в 26-м туре чемпионата. На следующий день ЦСКА проведет матч с «Уфой».