Сергей Силкин: Муса? Я бы отвез его в аэропорт и дал бы ему под зад

Напомним, форвард армейцев не пожал руку Гончаренко после замены в матче 25-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2).

— Не знаю, какой в ЦСКА уклад, но вообще за такие вещи надо штрафовать. Это неуважение ко всем. Муса взяли в аренду для того, чтобы он получал игровую практику. Он зарабатывает деньги. И если плохо играет, то надо с себя спрашивать. Кто же виноват? Его заменить нельзя что ли? Он что — Пеле? Муса, который был раньше, и которого мы видим сейчас — это два разных футболиста.

— Гончаренко правильно в этой ситуации прилюдно напихал Муса или стоило дождаться окончания матча и сказать все в раздевалке?