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Созин: странно, что в ЦСКА решили поберечь Головина на игру с «Арсеналом»
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Созин: странно, что в ЦСКА решили поберечь Головина на игру с «Арсеналом» 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:2).
«После этой игры в чемпионате России чётко вырисовываются две сюжетные линии: «Локомотив» и „Спартак“ будут бороться за «золото»; ЦСКА, «Краснодар» и „Зенит“ — за третью путёвку в Лигу чемпионов. Болельщиков ждёт огненная концовка, с чем всех нас и поздравляю. Наверное, в ЦСКА чуть раньше нужно было расставлять турнирные приоритеты, а сейчас получается, что погнались за двумя зайцами, но ресурса одинаково успешно выступать на два фронта у команды нет. Дай Бог, чтобы получилось поймать хотя бы второго зайца. Что касается самой игры с «Динамо», то странным показалось решение не выпускать в стартовом составе Головина. Ну, невозможно с Милановым обыгрывать такое крепкое «Динамо»! Неужели решили беречь Головина на игру с «Арсеналом»? А разве есть осязаемые шансы на победу в три мяча? Не меньше удивил демарш Мусы, который после возвращения из АПЛ практически ничем не отметился в чемпионате России. Его невнятная игра — это не вина Гончаренко, и поэтому тренер был абсолютно прав, когда, грубо говоря, напихал форварду после замены. Пусть каждый знает своё место. И финальное слово должно быть за главным тренером, а не форвардом, забивающим по одному голу в квартал», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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Гончаренко: терять столько очков на своём стадионе – ни в какие рамки не лезет Хохлов: в концовке у игроков «Динамо» силёнок не хватило, но выстояли Гончаренко: с тренерской стороны у ЦСКА было много ошибок в матче с «Динамо»
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