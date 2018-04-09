Созин: странно, что в ЦСКА решили поберечь Головина на игру с «Арсеналом» 

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:2).
«После этой игры в чемпионате России чётко вырисовываются две сюжетные линии: «Локомотив» и „Спартак“ будут бороться за «золото»; ЦСКА, «Краснодар» и „Зенит“ — за третью путёвку в Лигу чемпионов. Болельщиков ждёт огненная концовка, с чем всех нас и поздравляю. Наверное, в ЦСКА чуть раньше нужно было расставлять турнирные приоритеты, а сейчас получается, что погнались за двумя зайцами, но ресурса одинаково успешно выступать на два фронта у команды нет. Дай Бог, чтобы получилось поймать хотя бы второго зайца. Что касается самой игры с «Динамо», то странным показалось решение не выпускать в стартовом составе Головина. Ну, невозможно с Милановым обыгрывать такое крепкое «Динамо»! Неужели решили беречь Головина на игру с «Арсеналом»? А разве есть осязаемые шансы на победу в три мяча? Не меньше удивил демарш Мусы, который после возвращения из АПЛ практически ничем не отметился в чемпионате России. Его невнятная игра — это не вина Гончаренко, и поэтому тренер был абсолютно прав, когда, грубо говоря, напихал форварду после замены. Пусть каждый знает своё место. И финальное слово должно быть за главным тренером, а не форвардом, забивающим по одному голу в квартал», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».