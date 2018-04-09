Ещё
Федор Чалов: «С моим выходом ЦСКА стал играть более агрессивно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Чалов: «С моим выходом ЦСКА стал играть более агрессивно» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий ЦСКА Федор Чалов после поражении в матче 25-го тура чемпионата России от «Динамо» (1:2) отметил, что мог забить второй мяч и тогда армейцы могли бы додавить динамовцев. 19-летний форвард отличился через четыре минуты после выхода на замену.
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко
— Что сегодня не получилось у ЦСКА?
— Дожать соперник. У меня не получилось реализовать свой момент. Мог забить второй мяч, и тогда при счете 2:2 имели бы шанс додавить динамовцев.
— Что-то хорошее в игре армейцев можете отметить?
— С моим выходом команда стала играть более агрессивно. Думаю, нужно сохранить этот настрой на будущие матчи.
Константин Рауш сказал, что армейцы удивили своей схемой на игру — в четыре защитника. На ваш взгляд, этот эксперимент удачный или нет?
— Я думаю, что это не совсем привычно для нас. Поэтому где-то не получалось, было непонимание во взаимодействиях. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
ЦСКА — Динамо М
Спорт-Экспресс: последние новости
Виктор Гончаренко: "Витинью и Муса не могут набрать нужный ритм" Виктор Гончаренко: "Столько очков терять на своем стадионе – ни в какие рамки не лезет!" Александр Самедов: "У "Спартака" и "Локомотива" абсолютно одинаковый календарь"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитого вратаря обстреляла теща4
Спортсмен рухнул под штангой9
Гончаренко прокомментировал поражение
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение