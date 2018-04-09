Федор Чалов: «С моим выходом ЦСКА стал играть более агрессивно»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после поражении в матче 25-го тура чемпионата России от «Динамо» (1:2) отметил, что мог забить второй мяч и тогда армейцы могли бы додавить динамовцев. 19-летний форвард отличился через четыре минуты после выхода на замену.

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— Что сегодня не получилось у ЦСКА?

— Дожать соперник. У меня не получилось реализовать свой момент. Мог забить второй мяч, и тогда при счете 2:2 имели бы шанс додавить динамовцев.

— Что-то хорошее в игре армейцев можете отметить?

— С моим выходом команда стала играть более агрессивно. Думаю, нужно сохранить этот настрой на будущие матчи.

Константин Рауш сказал, что армейцы удивили своей схемой на игру — в четыре защитника. На ваш взгляд, этот эксперимент удачный или нет?

— Я думаю, что это не совсем привычно для нас. Поэтому где-то не получалось, было непонимание во взаимодействиях. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

ЦСКА — Динамо М