ЦСКА проиграл «Динамо» в 25-м туре РФПЛ 

ЦСКА уступил «Динамо» в матче чемпионата России. Встреча состоялась в рамках 25-го тура на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Динамо» вышло вперед на 11-й минуте матча благодаря голу Александра Ташаева. После перерыва гости удвоили свое преимущество. Гол на свой счет также записал Ташаев. На 60-й минуте Федор Чалов отправил мяч в ворота «Динамо», однако избежать поражения «армейцам» в этом матче не удалось. ЦСКА остался на третьей строке турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре «красно-синие» сыграют с «Уфой». «Динамо», в свою очередь, поднялось на 9-е место и в следующем матче встретятся с «Локомотивом». Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Динамо» следующим образом: «Думаю, с тренерской стороны мы допустили много ошибок по схеме, по заменам, по тому, как играть. Но нас можно понять, поскольку мы должны проводить хоть какую-то ротацию, но при этом сохранять боеспособный коллектив. В первой половине матча „Динамо“ играло быстрее нас, порезче. Нам не хватало энергии. После перерыва благодаря заменам и тому, что не хотели уступать, мы стали играть лучше», — прокомментировал Гончаренко.