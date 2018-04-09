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Панченко: «Мы все смотрели матч с „Арсеналом“ и переживали за ЦСКА»
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Панченко: «Мы все смотрели матч с „Арсеналом“ и переживали за ЦСКА» 

Евро-футбол.Ру 24 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Динамо» Кирилл Панченко подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Что послужило причиной преображения «Динамо»?
— Команда очень хорошо готова физически, и настрой у нас боевой.
— Можно ли сказать, что борьба на два фронта отразилась на игре ЦСКА?
— Мы все смотрели матч с «Арсеналом» и переживали за ЦСКА. Думаю, они сегодня хотели реабилитироваться за поражение на домашней арене. Дерби удалось, матч был очень боевым. Всего забили три гола. Болельщики должны остаться довольны. ЦСКА желаем удачи в ответной встрече.
— Со стороны было ощущение, что это было дружеское дерби (по поведению болельщиков).
— Недаром болельщики называют это братским дерби. Но все это было до начала матча. На поле забываешь о таких вещах.
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