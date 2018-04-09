Панченко: «Мы все смотрели матч с „Арсеналом“ и переживали за ЦСКА»

— Что послужило причиной преображения «Динамо»?

— Команда очень хорошо готова физически, и настрой у нас боевой.

— Можно ли сказать, что борьба на два фронта отразилась на игре ЦСКА?

— Мы все смотрели матч с «Арсеналом» и переживали за ЦСКА. Думаю, они сегодня хотели реабилитироваться за поражение на домашней арене. Дерби удалось, матч был очень боевым. Всего забили три гола. Болельщики должны остаться довольны. ЦСКА желаем удачи в ответной встрече.

— Со стороны было ощущение, что это было дружеское дерби (по поведению болельщиков).

— Недаром болельщики называют это братским дерби. Но все это было до начала матча. На поле забываешь о таких вещах.