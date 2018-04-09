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Чалов: матч с «Арсеналом» в Лиге Европы сказался на результате игры с «Динамо»
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Чалов: матч с «Арсеналом» в Лиге Европы сказался на результате игры с «Динамо» 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Выездной матч Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» сказался на исходе матча 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московскими ЦСКА и «Динамо». Такое мнение журналистам высказал нападающий столичной команды Федор Чалов.
В понедельник ЦСКА в гостях уступил «Динамо» со счетом 1:2. 5 апреля ЦСКА проиграл «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы со счетом 1:4.
"Конечно, была ротация перед сегодняшним матчем. Думаю, это повлияло. Теперь нужно выигрывать в оставшихся матчах", — сказал Чалов.
"Тренер давал установку играть на острие рядом с [Понтусом] Вернблумом и реализовать свой момент. Пока еще какие-то моменты забыты, но думаю, что еще успеем наиграть. «Динамо» просто поймало поймало нас на двух контратаках. Забил гол сегодня, но не придал значение этому голу, ведь сейчас самое главное, чтобы мы побеждали и выходили в Лигу чемпионов", — добавил он.
После 25 игр ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующей игре столичная команда 15 апреля сыграет в гостях с «Уфой».
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