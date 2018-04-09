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Игрок ЦСКА Чалов связал результат игры с «Динамо» с поражением от «Арсенала»
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Игрок ЦСКА Чалов связал результат игры с «Динамо» с поражением от «Арсенала» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов заявил, что неудача в матче с «Динамо» в матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) связана с поражением от лондонского «Арсенала» в Лиге Европы. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Конечно, была ротация перед сегодняшним матчем. Думаю, это повлияло. Теперь нужно выигрывать в оставшихся матчах", — заявил Чалов.
Футболист также отметил, что не придал значения своему забитому голу.
"Тренер давал установку играть на острие рядом с Понтусом Вернблумом и реализовать свой момент. Пока еще какие-то моменты забыты, но думаю, что еще успеем наиграть. «Динамо» просто поймало нас на двух контратаках.
Забил гол сегодня, но не придал значение этому, ведь сейчас самое главное, чтобы мы побеждали и выходили в Лигу чемпионов", — добавил он.
Ранее нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал результат матча с ЦСКА в 25-м туре чемпионата России.
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