Федор Чалов: «Динамо» подловило нас на контратаках, у ЦСКА не все получалось

— Не придал особого значения своему голу. Важно, чтобы выигрывали дальше и пробились в зону Лиги Чемпионов. — О чем просил Гончаренко, выпуская на поле? — Действовать на острие с Вернблумом и реализовывать свои голевые моменты. — Какие впечатления по матчу?

Дубль Ташаева принес «Динамо» победу над ЦСКА

— «Динамо» подловило нас на контратаках — тем самым, два момента и два гола. У ЦСКА не все получилось. Игра в четыре защитника — это не очень привычно для нашего коллектива. Поэтому, наверное, у ЦСКА не получались взаимодействия, — цитирует Чалова Rusfootball.info.

У хозяев поля отличился Федор Чалов (61-я минута), у гостей — Александр Ташаев (11-я и 49-я).

Армейцы с 44 очками остались на третьем месте, бело-голубые набрали 30 баллов и поднялись на десятое место.

В следующем туре ЦСКА 15 апреля сыграет на выезде с «Уфой», а «Динамо» днем ранее примет «Локомотив».