Кирилл Панченко: У меня был запредельный настрой на матч с ЦСКА

«Эмоции переполняли. Но это все произошло до матча, а со стартового свистка чувствовал себя спокойно. Сегодня выиграли, старались именно победить. Сегодня все одноклубники — молодцы. Ни один не тянул время, просто все оставили полностью силы, оттого сводило ноги.

У меня был запредельный настрой, понимал, что выступаю против бывшего клуба. Конечно, отдал передачу, но самое важное, что команда одержала победу и завоевала три очка. Будем стремиться в каждой встрече выигрывать.

Дубль Ташаева принес „Динамо“ победу над ЦСКА

Я аплодировал болельщикам ЦСКА, благодарен клубу, руководству. Перед матчем тепло поговорили с футболистами», — цитирует Панченко Rusfootball.info.

У хозяев поля отличился Федор Чалов (61-я минута), у гостей — Александр Ташаев (11-я и 49-я).

Армейцы с 44 очками остались на третьем месте, бело-голубые набрали 30 баллов и поднялись на десятое место.

В следующем туре ЦСКА 15 апреля сыграет на выезде с «Уфой», а «Динамо» днем ранее примет «Локомотив».