Рыков: не думаем о вылете из РФПЛ 

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал победу в матче 25-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:1).
«Голы «Динамо», забитые на контратаках, — не случайность. ЦСКА, конечно, шёл вперёд, играя дома. Появлялись свободные зоны. Что мы готовили, то и показали. Благодаря шести победам подряд находимся дальше от зоны вылета? Мы даже не думаем об этом. Просто набираем очки. Ташаев сегодня сделал дубль — сейчас, довольный, интервью на ТВ-студии дает», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.