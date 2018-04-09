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Рыков: не думаем о вылете из РФПЛ
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Рыков: не думаем о вылете из РФПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал победу в матче 25-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:1).
«Голы «Динамо», забитые на контратаках, — не случайность. ЦСКА, конечно, шёл вперёд, играя дома. Появлялись свободные зоны. Что мы готовили, то и показали. Благодаря шести победам подряд находимся дальше от зоны вылета? Мы даже не думаем об этом. Просто набираем очки. Ташаев сегодня сделал дубль — сейчас, довольный, интервью на ТВ-студии дает», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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