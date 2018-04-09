Владимир Рыков: «О вылете из РФПЛ даже не думаем» 

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после матча 25-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) отметил, что его команда готовила контратаки. Футболист также добавил, что динамовцы нее думают о вылете.
— Мы даже не думаем о вылете, набираем очки, хорошо работаем, и поэтому приходят победы, — цитирует РИА «Новости» Рыков. — ЦСКА напрягал нас, было давление. У ЦСКА все игроки хорошие. Когда Головин вышел, видно, что он освежил игру, но мы справились. Готовились к атакам ЦСКА по разным вариантам, не было чего-то непредсказуемого. Готовили контратаки, потому что ЦСКА играл дома, оставлял свободные зоны, которые мы использовали.
ЦСКА — Динамо М