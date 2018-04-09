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Бышовец: раньше не понимали важности обилия молодёжи в клубах, время упустили
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Бышовец: раньше не понимали важности обилия молодёжи в клубах, время упустили 

Чемпионат.com 5 минут назад
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и московским «Динамо» (1:2).
«В целом, игра понравилась. Хочу поздравить Диму Хохлова. Выбор тактики «Динамо» с контригрой оправдал себя. У ЦСКА жёсткий микроцикл, и игры с «Арсеналом» накладывали отпечаток не только на выбор стартового состава, но и на решения по ходу матча. Немного запоздалым был выход Головина. Приятно удивил Чалов, и я рад, что голосовал за него как за лучшего молодого игрока.
Очень важно обилие молодёжи в составах. Это лишний раз говорит, что мы недооценивали молодёжные команды, а в клубах не были выстроены вертикали. Упущенное время! Но сейчас я очень рад: сегодняшний матч получился хорошим», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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