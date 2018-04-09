Бышовец: раньше не понимали важности обилия молодёжи в клубах, время упустили

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и московским «Динамо» (1:2).

«В целом, игра понравилась. Хочу поздравить Диму Хохлова. Выбор тактики «Динамо» с контригрой оправдал себя. У ЦСКА жёсткий микроцикл, и игры с «Арсеналом» накладывали отпечаток не только на выбор стартового состава, но и на решения по ходу матча. Немного запоздалым был выход Головина. Приятно удивил Чалов, и я рад, что голосовал за него как за лучшего молодого игрока.